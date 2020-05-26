Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar liradan fazla hibe ve kredi

Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar liradan fazla hibe ve kredi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında “İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne video konferans yoluyla katıldı.

Oktay, burada yaptığı açıklamada, "Salgının etkileriyle oluşacak yeni normale hazırlanırken Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir." dedi.

KKTC'YE 2 MİLYAR 288 MİLYON 976 BİN LİRA

"Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması, salgının ekonomide açtığı yaraların iyileştirilmesine destek verecek şekilde tasarlandı." diyen Oktay, "Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Fuat Oktay, 2020 İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması'nın, yeni normale güçlü şekilde hazırlanan KKTC'nin ve kardeşliğin yükselme zemini olacağını sözlerine ekledi.