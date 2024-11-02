Türkiye'nin bir numarasıydı; Ziyarete kapatıldı!

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli doğal güzelliklerinden biri olan Nemrut Krater Gölü, son dönemlerde yerli ve yabancı bir çok turistin ilgi odağı oldu.

Volkanik bir dağ olan Nemrut'taki göller ve doğal ortam ziyaretçilerin büyük ilgisini görürken, son dönemlerde ziyaretçi akınına uğrayan bölgede doğal yaşam alanı ile ilgili görüntüler tartışma konusu da olmuştu.

Vatandaşların bölgede sık sık karşılaştığı arılar son bir kaç yıl içinde ciddi bir değişim ve dönüşüme uğradı.

Ziyaretçilerin beslemeye başladığı ve aç kalınca saldırgan hale gelmelerine sebep olduğu ayılar son dönemlerde sıkça haber olurken, tartışma konusu olan o görüntülerden sonra flaş bir yasaklama kararı alındı.

ZİYARETE KAPATILDI

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada Nemrut Krater Gölü ve Kalderasının 31.10.2024 tarihinden itibaren ziyarete kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, “Nemrut Kalderasında bulunan ayılar yaban hayvanı ve yabanıl özellikleri devam eden yırtıcı bir türdür. Ziyaretçilerin iyilik adı altında bu yabani ve yırtıcı hayvanlara yiyecek vermeleri, elle beslemeleri sonucu ayıların beslenme alışkanlıkları olumsuz etkilenmiş ve besin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başlamışlardır.” İfadelerine yer verildi.