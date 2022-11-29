Türkiye’nin en soğuk noktası Göle oldu
Ardahan’ın Göle ilçesi eksi 10 dereceyi gördü. İlçe, Türkiye'nin en soğuk noktası oldu. Sürücüler araçların camlarını temizleyip yola çıkarken, nehirler de kısmen dondu.
- 29.11.2022 - 17:37
- Güncelleme : 29.11.2022 - 17:44
Türkiye’nin doğusu soğuk, güneyi sıcak, batısı ve kuzeyi yağış altında…
Her yıl dondurucu soğukların yaşandığı Ardahan’da manzara yine aynı…
Nehirler bile dondu
Hava sıcaklığının gece eksi 6 ölçüldüğü kentte, otomobil camları buz tuttu, ağaçlarda kırağı oluştu, nehirler de kısmen dondu.
Sürücüler, buz tutan araç camlarını temizleyip yola çıktı.
Türkiye’nin en soğuk noktası
DHA’nın haberine göre hava sıcaklığının eksi 10 derece ölçüldüğü Göle ilçesi, Türkiye’nin yurdun en soğuk noktası oldu.