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Türkiye’nin en soğuk noktası Göle oldu

Türkiye’nin en soğuk noktası Göle oldu

Ardahan’ın Göle ilçesi eksi 10 dereceyi gördü. İlçe, Türkiye'nin en soğuk noktası oldu. Sürücüler araçların camlarını temizleyip yola çıkarken, nehirler de kısmen dondu.