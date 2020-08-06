Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 14 kişi daha vefat etti. Yapılan testler sonucu 1153 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs salgınına ilişkin güncel tabloyu paylaştı.

Bakan Koca'nınpaylaştığı tabloya göre buün yapılan 54 bin test sonucu 1153 yeni vaka tespit edildi.

Tedavi altındaki 1040 kişi iyileşirken, 14 kişi daha vefat etti.

"İYİ HABERLERİN DAYANAĞI SIKI TEDBİR"

Bakan Koca tabloyu, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir." notuyla paylaştı.