Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 1517 yeni vaka tespit edildi. Tedavi altındaki 1017 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günün koroan tablosunu paylaştı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre, bugün yapıla 107 bin 814 test sonucu 1517 vaka tespit edildi.

Tedavi altındaki 1017 kişi iyileşirken 36 kişi vefat etti.

"HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca paylaşımını, "Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur." notuyla yaptı.

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