Türkiye'nin ilk kadın valeleri sertifikalarını aldı

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen aşamaları başarıyla tamamlayan kadın vale adayları sertifikalarını aldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan “İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" ile otopark ve vale işletmeciliği yapan kurumlarda çalışanlara Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı getirilmiş, vale görevlilerinin belge sahibi olması için son tarih ise 1 Ocak 2023 olarak belirlenmişti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen aşamaları başarıyla tamamlayan kadın vale adayları, otomotiv sektörünün bir araya geldiği TOBFED (Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu) Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi'nde sertifikalarını aldı.

Kadın valeler, TOBFED'in Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'nin tanıtımı için organizasyona eşlik etti.

"Kadınların da vale sektöründe ne kadar başarılı olduğunu göstermiş bulunuyoruz"

Eğitmen Alina Şanlı, "Biz artık burada bir cinsiyet ayrımı yapmadan kadınların da vale sektöründe özellikle ne kadar başarılı olduğunu göstermiş bulunuyoruz. Hanımefendilere öfke kontrolü, stres yönetimi, etkili iletişim beden dili gibi eğitimler veriliyor. Tabii, araç kullanmakla ilgili özel eğitimler de veriliyor. Zaten artık MYK belgesiyle bunlar onaylanmış durumda. Biz istiyoruz ki artık hanımlarımız bu sektöre de öncülük etsinler, o naif dokunuşlarını bu sektörde de yapsınlar, o yaratıcılıklarını kullansınlar. Bunun için çok güzel bir projeye imza attık." dedi.

"Müşterilerle iletişimi güzel tuttuğumuz sürece hiçbir problem yaşamıyorsunuz"

Sertifika alanlardan Büşranur Yavuz, "Eğitimleri aldıktan sonra sınava girdik, sınavda belgelerimizi aldık. Henüz mesleğe çok fazla talep yok fakat bence sektörde erkek egemenliğini kırmak için güzel bir adım oldu. İlgi duyan kadınları bu mesleğe davet ediyorum. Müşterilerle iletişimi güzel tuttuğunuz sürece hiçbir problem yaşamıyorsunuz, güven anlamında çok güzel bir bağ kuruyoruz." dedi.

"Araba kullanmayı çok sevdiğim için bir zorluk yaşamadım"

Araba kullanmayı çok sevdiğini belirten Buse Keme, DHA'ya yaptığı açıklamalarında "Eğitimler benim için zor değildi, mesleki eğitimimize tabii ki duygusal davranışlar, müşterilerle iletişimimiz de dahil, lakin araba kullanmayı çok sevdiğim için bir zorluk yaşamadım. Daha sonra eğitiminizi tamamladıktan sonra sınava giriyorsunuz ve belgenizi alarak başlayabiliyorsunuz. Öfke kontrolü, müşteri iletişimi, iletişim dili, konuşma becerisi ve arabalarla ilgili teknik bilgilere dair eğitimler aldık. Toplumumuzda araba kullanan kadınlara pek güvenilmiyor, ben 18 yaşından beri araba kullanıyorum. Araba kullanmayı seven herkese mesleğimi tavsiye ediyorum. İlgimi çekiyordu, uzun süredir iş arıyordum, tabii erkeklerin domine ettiği bir sektör, ben bir değişiklik olsun istedim. Daha yumuşak, daha kibar bir sektöre dönüşsün istedim. Bu yüzden böyle bir adım attım. Müşteriler başta vale olduğumuza inanmıyor. Daha da kibar davrandıklarını düşünüyorum, erkek valelere göre. Kadınların daha dikkatli, daha özenli olacaklarını düşünüyorlar, şu ana kadar hiçbir mesleki problem yaşamadım." dedi.





