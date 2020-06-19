Dünyada tek olduğu belirtilen TEI-TJ300, orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılacak.

Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru TEI-TJ300, Eskişehir'deki TEI tesislerinde test edildi.

Projesi 2 yıl 4 ay önce TÜBİTAK'ın sağladığı destekle başlayan motor, test sırasında 26174 RPM hıza ulaştı.

ORTA MENZİLLİ GEMİSAVAR FÜZELERİNDE KULLANILACAK

Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı." dedi.

Türkiye'nin orta menzilli yerli füze motoru test edildi VİDEO

"MOTORUMUZ DÜNYADA TEK"

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, füze motorunun önemine vurgu yaparak, "Türkiye’nin orta menzilli gemisavar füzesi olarak ilk motor. Motorumuz dünyada tek. Şu açıdan tek; dar bir çapta 1300 newton itki üretiyor. Ciddi bir itki gücü bu sınıfta. Böyle bir itkiyi bu çapta verebilen başka bir motor yok." ifadelerini kullandı.

Füze motorunu özel olarak Roketsan’ın bir uygulaması için geliştirdiklerini belirten Akşit, deney ve kontrol düzeneklerinin TEI tarafından geliştirildiği bilgisini paylaştı.