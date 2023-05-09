Türkiye'nin yerli otomobili Togg Sinop'ta Sinop'a getirilen yerli ve milli otomobil Togg, bölge halkından yoğun ilgi gördü.

İHA

Yerli ve milli otomobilin yolu, bu kez Sinop'a düştü..

Bugün Sinop Valiliği önünde sergilenen Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dron ile görüntülendi

Togg daha sonra Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu tarafından test sürüşü için Sinop'un Akliman mevkisine götürüldü.

Test sürüşü için götürülen Togg, dron ile havadan görüntülendi.

"Çok konforlu elektronik aksamı mükemmel"

Test sürüşü sonrası açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Çok konforlu. Elektronik aksanı mükemmel. Bir uzay kokpiti gibi. Uzay istasyonda gibi hissediyorsunuz. Çok konforlu ve sürüşü çok kolay. Mükemmel bir araç.

Vali eşi Filiz Karaömeroğlu ise “Ben aracı çok beğendim. Tam bayanlar için" diye konuştu.