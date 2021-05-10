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    Türkiye'ye itilen 18 göçmen kurtarıldı

    Meriç Nehri'nde Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itilen 18 göçmenin kurtarıldığını bildirdi.
    • AA
    • 10.05.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 13:24
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    Türkiye'ye itilen 18 göçmen kurtarıldı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 göçmenin Yunanistan'dan yasa dışı yollardan Türkiye'ye itilmeye çalışıldığının ve bir botlarının alabora olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

    ŞİDDET GÖRDÜLER

    Göçmenlerin Edirne hududundaki MSB personeli tarafından Meriç Nehri'nde kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, "Göçmenler, 2 gün önce Yunanistan'a geçtiklerini ve burada güvenlik güçleri tarafından tahta sopalarla dövüldüklerini, zorla kimliklerinin, paralarının, telefonlarının ve ayakkabılarının alındığını, aç ve susuz olarak bir binada tutulduklarını söyledi." ifadesine yer verildi.

    Türkiye ye itilen 18 göçmen kurtarıldı #1

    Açıklamada, göçmenlerin Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye'ye itildiklerini söyledikleri bildirildi.

    Göçmenlerin vücudundaki darp izlerini gösteren fotoğraflara da açıklamada yer verildi.

    Türkiye ye itilen 18 göçmen kurtarıldı #2

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