Türkiye’yi bekleyen tehlike: Alarm verildi! “Tasarruf yapmalıyız"

Türkiye’de son zamanlarda artan sıcaklıklar ve yağışların mevsim normallerinin altında kalması, kuraklık riskini gündeme taşıdı.

Meteorolojik tahminlere göre Eylül ayında da beklenen yağışlar gelmeyebilir.

Uzmanlar, bu durumun hem şehirlerde su tüketimini hem de tarım üretimini olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.

Özellikle barajlardaki su seviyelerinin hızla düştüğüne dikkat çekilerek, vatandaşların suyu dikkatli kullanmaları gerektiği ifade ediliyor.

ÖNLEM ALINMALI

HAva Forum, Türkiye'yi bekleyen kuraklık kriziyle ilgili vatandaşları X hesabından uyardı.

Su tasarrufu yapılması gerektiğine vurgu yapan Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Eylül yağış tahminleri de çok kötü geldi. Türkiye Cumhuriyeti büyük kuraklık krizi ile karşı karşıyayız. Herkes elini taşın altına koymalı, su tasarrufu kampanyasına dahil olmalı. Su kesince değil, şimdi bir şeyler yapmalıyız…”