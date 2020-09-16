Türksat 5A haberleşme uydusu 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak

Türksat 5A haberleşme uydumuz 2 Ekim'de teslim alınıp 30 Kasım'da Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından uzaya gönderilecek.

Türkiye'nin teknoloji hamlesinde yeni ve kritik bir eşik daha ilerleyen günlerde geçilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu bugün yaptığı açıklamada "Türksat 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak." dedi.

Uyduyu Elon Musk'ın şirketi SpaceX uzaya fırlatacak.

KAPSAMA ALANI ARTACAK

Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına da sahip olunacak.