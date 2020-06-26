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    Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li, Kadıköy'de yakalandı

    Turuncu kategoride yer alan ve DHKP/C içerisinde faaliyet yürüten Avukat Özgür Y. ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Avukat Süleyman G., gözaltına alındı.
    • AA
    • 26.06.2020 - 15:18
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    Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li, Kadıköy'de yakalandı #1

    İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün deşifresine yönelik çalışma başlattı.

    TURUNCU KATEGORİDE ARANAN DHKP/C'li YAKALANDI

    Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında, 2 yıldır kayıp olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde turuncu listede bulunan ve 1994 yılından itibaren örgüt içerisinde faaliyet yürüten, hakkında 13 yıl 6 ay kesilmiş cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Avukat Özgür Y.'yi Kadıköy'deki ikametinde yakalandı.

    Ayrıca 2 yıldır kayıp olan, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Avukat Süleyman G. de Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı

    Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li, Kadıköy'de yakalandı #2

    Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li, Kadıköy'de yakalandı #3

    Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li, Kadıköy'de yakalandı #4

    Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li, Kadıköy'de yakalandı #5

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