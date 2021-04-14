Biri turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 5 vatandaş ve 1 jandarmayı şehit eden biri "turuncu" kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Diyarbakır'da PKK'lıların saldırısı sonucu 5 vatandaş ve Jandarma Mehmet Çelik şehit olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında o teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı.

"BİRİ TURUNCU 2 TERÖRİST ETKİSİZ. KAHRAMANLARIMIZIN ELİNE SAĞLIK"

Bakan Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Şehitlerimiz emin olsunlar... Bir bir hesap soruluyor, sorulacak! Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz. Kahramanlarımızın eline sağlık"

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YAZILI AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından da yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde kahraman Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından icra edilen operasyonda; 8 Nisan 2020 tarihinde Kulp Güleç Mahallesi’nde 5 sivil orman işçisinin katledilmesi eylemini gerçekleştiren, ayrıca 9 Ocak 2021 tarihinde icra edilen YILDIRIM-7 Operasyonu’nda aynı bölgede Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’i şehit eden 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoriden yer alan Dara Zagros kod adlı Abdulsittar Özer olduğu belirlenmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir”"