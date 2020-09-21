TÜSİAD, ekonomi toplantısı düzenleyecek! TÜSİAD'ın düzenlediği toplantıda ne konuşulacak?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), toplantı düzenleyecek. TÜSİAD'ın salgın üzerine düzenleyeceği toplantıda neler konuşulacak merak konusu oldu. İşte, TÜSİAD'ın toplantı konusu...

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD), salgın döneminde dünya ve Türkiye ekonomisini ele alacağı bir toplantı düzenleyecek. Toplantı'nın detayları ise merak konusu oldu.

Peki, TÜSİAD'ın düzenleyeceği toplantıda neler konuşulacak? İşte TÜSİAD toplantısının detayları...

TÜSİAD'IN TOPLANTISI NE ZAMAN?

TÜSİAD, "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" başlıklı webinarı 24 Eylül'de düzenlenecek.

TÜSİAD TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" başlıklı webinarı 24 Eylül'de düzenlenecek.TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" toplantısına Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks da katılacak.

Etkinliğin açılış konuşmaları TÜSİAD Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masa Başkanı Barış Oran ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski tarafından yapılacak.

Açılış konuşmalarının ardından 24 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantı kapsamında, TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu'nun moderasyonunda, ekonomi ve dış politikada gelişmelerin ele alınacağı panel gerçekleştirilecek.