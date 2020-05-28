Tuz Gölü bakteriler nedeniyle pembe renge büründü

Türkiye’nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, suda yaşayan algler ve bakteriler sebebiyle pembe rengini aldı.

Kapalı havza özelliği taşıyan ve doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Tuz Gölü, suyun içerisinde yaşayan algler ve bakteriler nedeniyle pembeye büründü.

SICAKLIK AZALINCA ESKİ HALİNE DÖNÜYOR

Algler, sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek güneş ışınlarının zararlı etkilerinden kendisini korurken, bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.

Sıcaklık azalınca veya yağmurlu dönem başlayınca göl, tekrar eski haline kavuşuyor.

Tuz Gölü pembe renge büründü