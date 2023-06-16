İHA

İstanbul'da yaşanılan feci kaza kameraya yansıdı..

Tuzla’da dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda bir vatandaş, yol kenarındaki park halindeki araçların arasından yola çıktı.

Yoldaki araçları fark etmeden yola çıkan adama, hızla gelen bir hafif ticari araç çarptı. Aracın çarptığı vatandaş havada taklalar atarak ileri savruldu. Kazaya tanık olanlar ile aracı sürücüsü yere düşen yaralının yardımına koştu.

Aracın çarptığı kişinin, hastanede tedavi altına alındığı ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Polis merkezine götürülen sürücü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kazaya tanık olan Engin Yıldız, olayı şu ifadelerle anlattı:

Şurada esnafın aracı vardı. Bayağı da hızlı geçti buradan. Sağına soluna bakmadan yola fırladı. Vuran araç da çok hızlıydı. 20 metre kadar havada savurdu. Durumu ağırdı. Kendisi herhalde tır şoförüydü. Yere düştüğünde kıpırdamıyordu.