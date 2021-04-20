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    Tuzla'da gemi karaya oturdu

    Tuzla'da Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, Tuzla demir sahasında demir tarayarak karaya oturdu.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 00:35
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    Tuzla'da gemi karaya oturdu

    Yardım talebinde bulunan ve boş vaziyette olduğu öğrenilen gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kıyem-3 can kurtarma botu, Kurtarma-7 isimli kurtarma römorkörü sevk edildi.

    CAN KAYBI, MAL KAYBI VE DENİZ KİRLİLİĞİ YAŞANMADI

    Olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmazken ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Tuzla da gemi karaya oturdu #1

    Tuzla da gemi karaya oturdu #2

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