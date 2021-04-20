Tuzla'da gemi karaya oturdu
Tuzla'da Singapur bayraklı 180 metrelik Hoegh Pusan isimli araba taşıyıcı gemi, Tuzla demir sahasında demir tarayarak karaya oturdu.
- DHA
- 20.04.2021 - 00:35
Yardım talebinde bulunan ve boş vaziyette olduğu öğrenilen gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kıyem-3 can kurtarma botu, Kurtarma-7 isimli kurtarma römorkörü sevk edildi.
CAN KAYBI, MAL KAYBI VE DENİZ KİRLİLİĞİ YAŞANMADI
Olayda herhangi bir can, mal kaybı ve deniz kirliliği yaşanmazken ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.