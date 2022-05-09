Tuzla'da iki sokak kesişiminde taksiyle çapışan cip ters döndü

Tuzla'da sokak üzerinde ilerleyen bir cip ile taksi çarpıştı. Kazanın etkisiyle cip devrilirken, yaralanan 2 araç sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saat 16.30 sıralarında İstanbul'un Tuzla ilçesi Evliyaçelebi Mahallesi Gülenay ve Şener Sokak kesişiminde meydana gelen kazada, Tayfun Araz yönetimindeki 34 TAN 94 plakalı taksi Şener sokakta ilerlediği sırada, Gülenay Sokak'ta seyreden Tuba Bayraktar Kim yönetimindeki 34 JL 3069 plakalı cipe çarptı.

Cip ters döndü, 2 sürücü yaralandı

DHA'nın haberine göre, kazanın etkisiyle cip devrilirken, iki araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen cip sürücüsü Tuba Bayraktar Kim'in yakını gözyaşlarına hakim olamadı.

"Çok sürat yapıyorlar ve orada da geçen aylarda 3-4 tane kaza oldu"

Bir mahalle sakini, "Bu mahallemizde maalesef burada geniş bir yolumuz var. Ve sürekli arabalar son sürat geçiyorlar. Burada çoluk çocuk ileride park var çocuk parkı. Çocuk parkına çocuğumu yollayamıyorum. Ekmek almaya çocuğumu yollayamıyorum. Şurada ambulansın arkasında bir yer var. Orada biz çocuğumuzla ortada durup sağa sola bakıyoruz çünkü çok sürat yapıyorlar ve orada da geçen aylarda üç dört tane kaza oldu ve arabalar pert şekilde. Yani orada ben ve çocuklarım duruyor olabilirdik. Ve şu an burada yaşamıyor olabilirdik. Bunun üzerine sitece dilekçe verdik. Büyükşehir belediyesine, lütfen buraya bir döner kavşak yapın diye rica ettik. Otomatik bir cevap geldi. Fakat hala bir şey yapılmadı. Yani maalesef istiyoruz ki lütfen buraya acil bir müdahale olsun ki çocuklarımız ve biz yaşayalım" dedi.

















