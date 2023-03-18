Tuzla'da ilkokul öğrencilerinden 18 Mart’a özel klip Tuzla Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'ne özel klip hazırlandı. Öğrencilerin rol aldığı klip, kısa sürede sosyal medyada yayılarak bolca beğeni topladı.

Bugün Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümü.

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremler nedeniyle, kutlamalar buruk yapılacak.

Öğrenciler, 18 Mart'a özel klip hazırladı

İstanbul Tuzla’da bulunan Atatürk İlkokulu da Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadeleyi anlatan bu zaferi anlatan bir video klip hazırladı.

Okulun Müzik Öğretmeni Ümran Kocakır yönetiminde hazırlanan klipte, öğrenciler tarafından ‘Çanakkale bugün toz ile duman’ şarkısı seslendirildi.

Klip büyük beğeni topladı

Çanakkale zaferinin asla unutulmayacağını ve bu şanlı direnişin her vakit diri tutulacağına dair duyguların aktarıldığı klip kısa sürede büyük beğeni topladı.