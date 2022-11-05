Tuzla'da kamyon damperi üst geçide sıkıştı

Tuzla'da damperi açılan hafriyat kamyonu, üst geçide çarptı. Damper üst geçide takılı kalırken, kamyon yaklaşık 50 metre ileride durabildi.

Tuzla'da saat 19.45 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, damperinin açılması nedeniyle üst geçide çarptı.

Damper üst geçide sıkıştı

Çarpmanın etkisiyle damper üst geçide sıkışırken, hafriyat kamyonu yaklaşık 50 metre sonra durabildi.





Ölen yada yaralanan yok

İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın olduğu istikamette trafik yoğunluğu oluşurken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.



