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    Tuzla'da kamyon damperi üst geçide sıkıştı

    Tuzla'da damperi açılan hafriyat kamyonu, üst geçide çarptı. Damper üst geçide takılı kalırken, kamyon yaklaşık 50 metre ileride durabildi.
    • 05.11.2022 - 07:42
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    Tuzla'da kamyon damperi üst geçide sıkıştı

    Tuzla'da saat 19.45 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla mevkiinde, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, damperinin açılması nedeniyle üst geçide çarptı.

    Damper üst geçide sıkıştı

    Çarpmanın etkisiyle damper üst geçide sıkışırken, hafriyat kamyonu yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

    Tuzla da kamyon damperi üst geçide sıkıştı #1

    Ölen yada yaralanan yok

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın olduğu istikamette trafik yoğunluğu oluşurken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

    Tuzla da kamyon damperi üst geçide sıkıştı #2


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