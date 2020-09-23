Tuzla'da kimliğini vermek istemeyen maskesiz şahıs polise, “Kimliğimi vermem. Kusura bakmayın. Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” dedi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi.

Caddede maskesiz yürüyen vatandaşlara idari para cezası kesildi. Bazı vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

KİMLİK VERMEMEK İÇİN DİRENDİ

Caddede motor üzerinde maskesiz bir şekilde seyir eden bir vatandaş, polislere kimliğini vermemek için direndi.

Tuzla’da maskesiz şahıstan polise tehdit ViDEO

"O ZAMAN GÖRÜŞÜRÜZ"

Polisin bütün uyarılarına rağmen kimlik vermeye şahıs, "Sen zor kullan, o zaman görüşürüz" deyince polis müdahale etti.

"TEŞKİLATIN NUMARASINI GÖNDERİN"

Gözaltına alındığı sırada telefonundan arama yapan şahıs, “Bana teşkilatın numarasını gönderin. Eniştemin numarasını gönderin." demesi dikkat çekti.

Motor sürücüsüne idari para cezası uygulandı.