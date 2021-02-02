Tuzla'da polisi tehdit eden Cihan Aksu'nun davası

Tuzla'da polislere direnen ve kardeşini arayarak "Bana teşkilatın numarasını verin" diyen kurye Cihan Aksu duruşmaya katılmadığı için hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Tuzla’da maske takmayıp polise direnen ve telefonda konuştuğu kişiye söylediği sözlerle Türkiye’nin gündemine oturan Cihan Aksu’nun, “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki 3 polis memuru katılırken, tutuksuz sanık Cihan Aksu ise gelmedi.

"İDARİ İŞLEM İÇİN KİMLİĞİNİ İSTEDİM"

Duruşmada müşteki olarak dinlenen polis memuru M.A., “Tuzla’da Devriye Ekipler Amirliği’nde grup amiri olarak görev yapıyorum. Olay günü maske ve sosyal mesafe uygulaması ile ilgili denetim yapıyorduk. Sanık, motosikletin üzerinde yavaşça yanımıza yaklaştı. Maskesinin olmadığını gördük. ’Masken nerede?’ diye sorduk. ’Maskem var ya işte’ diyerek boğazlığını gösterdi ve yukarı çekip indirdi. ’Ben motorun üzerindeyim takmak zorunda değilim’ dedi. Ben de idari işlem yapacağımı belirterek kimliğini istedim. ’Vermiyorum kimliğimi’ dedi. Ben de sanığa kimliğini ibraz etmek zorunda olduğunu, yoksa zor kullanma yetkimizin olduğunu söyledim. Bunun üzerine, ‘zor kullan, görüşürüz o zaman’ dedi.” diye konuştu.

"HANGİ TEŞKİLAT OLDUĞUNU SÖYLEMEDİ"

Motosikletten aşağı indirirken sanığın kendilerine direndiğini söyleyen müşteki M.A., “Biz de kendisini alıp duvarın kenarına götürdük. Daha sonra arkadaşlar kendisini sakinleştirdi. Kimliğini verdi ve biz de idari işlem uyguladık. Ancak sanık idari işlem uygulamadan önce telefonda konuştuğu bir kişiye ’bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını verin’ dedi. Ben de kendisine ‘hangi teşkilattansın’ diye sordum ama cevap vermedi." dedi.

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POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLMADI

Müşteki polis memuru H.O., sanık Cihan Aksu’ya ‘Hangi teşkilattansın.*’ diye sorduklarında, ‘Siz birazdan göreceksiniz.’ diyerek cevap verdiğini söyledi.

Müşteki olarak dinlenen polis memurları M.A, H.O. ve Ö.A., sanıktan şikayetçi olmadıklarını beyan etti.

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKTI

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Cihan Aksu hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.