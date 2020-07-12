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    Tuzla’da yangın çıktı: Çekirgeler kaldırımı istila etti

    Otluk alanda çıkan yangının ardından kaldırımlar çekirgelerle doldu.
    • İHA
    • 12.07.2020 - 16:28
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    Tuzla’da yangın çıktı: Çekirgeler kaldırımı istila etti

    Tuzla Fatih Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı.

    Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede bütün alanı sarınca çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    Yangına karadan itfaiye ekipleri müdahale ederken havadan da helikopter ile söndürme çalışmalarına destek verildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.

    Tuzla’da yangın çıktı: Çekirgeler kaldırımı istila etti - VİDEO

    ÇEKİRGELER İSTİLA ETTİ

    Yangın söndürme çalışmalarına havadan da helikopterle ile destek verilirken, otluk alandan kaçan çekirgelerin kaldırımı istila etmesi dikkat çekti. Emniyet güçleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

    Tuzla’da yangın çıktı: Çekirgeler kaldırımı istila etti #1

    Tuzla’da yangın çıktı: Çekirgeler kaldırımı istila etti #2

    Tuzla’da yangın çıktı: Çekirgeler kaldırımı istila etti #3

    Tuzla’da yangın çıktı: Çekirgeler kaldırımı istila etti #4

    Tuzla’da yangın çıktı: Çekirgeler kaldırımı istila etti #5

    Tuzla’da yangın çıktı: Çekirgeler kaldırımı istila etti #6

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