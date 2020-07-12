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- Tuzla’da yangın çıktı: Çekirgeler kaldırımı istila etti
Tuzla’da yangın çıktı: Çekirgeler kaldırımı istila etti
Otluk alanda çıkan yangının ardından kaldırımlar çekirgelerle doldu.
- İHA
- 12.07.2020 - 16:28
Tuzla Fatih Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı.
Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede bütün alanı sarınca çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangına karadan itfaiye ekipleri müdahale ederken havadan da helikopter ile söndürme çalışmalarına destek verildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.
Tuzla’da yangın çıktı: Çekirgeler kaldırımı istila etti - VİDEO
ÇEKİRGELER İSTİLA ETTİ
Yangın söndürme çalışmalarına havadan da helikopterle ile destek verilirken, otluk alandan kaçan çekirgelerin kaldırımı istila etmesi dikkat çekti. Emniyet güçleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.