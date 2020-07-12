Otluk alanda çıkan yangının ardından kaldırımlar çekirgelerle doldu.

Tuzla Fatih Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede bütün alanı sarınca çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına karadan itfaiye ekipleri müdahale ederken havadan da helikopter ile söndürme çalışmalarına destek verildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın söndürüldü.

Tuzla’da yangın çıktı: Çekirgeler kaldırımı istila etti - VİDEO



ÇEKİRGELER İSTİLA ETTİ

Yangın söndürme çalışmalarına havadan da helikopterle ile destek verilirken, otluk alandan kaçan çekirgelerin kaldırımı istila etmesi dikkat çekti. Emniyet güçleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.





















