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    Tuzla'daki tersanede tadilatı yapılan gemide yangın

    İstanbul Tuzla'daki bir tersanede geminin tadilatı sırasında kesim yapılan tüpler tutuşarak alev aldı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
    • DHA
    • 16.11.2021 - 20:35
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    Tuzla'daki tersanede tadilatı yapılan gemide yangın

    Saat 19.00 sıralarında İstanbul'un Tuzla ilçesi  Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak üzerindeki bir tersanede çıktı.

    TADİLAT SIRASINDA TÜPLER TUTUŞTU

    Rus bandıralı bir yük gemisinin tadilatı sırasında kesim yapılan tüpler tutuşarak yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, çevre ilçelerden takviye istedi.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan tüplere müdahale etti. Yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

    Tuzla daki tersanede tadilatı yapılan gemide yangın #1

    Tuzla daki tersanede tadilatı yapılan gemide yangın #2

    Tuzla daki tersanede tadilatı yapılan gemide yangın #3

    Tuzla daki tersanede tadilatı yapılan gemide yangın #4

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