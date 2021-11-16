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Tuzla'daki tersanede tadilatı yapılan gemide yangın

Tuzla'daki tersanede tadilatı yapılan gemide yangın

İstanbul Tuzla'daki bir tersanede geminin tadilatı sırasında kesim yapılan tüpler tutuşarak alev aldı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.