Uçak seyahatleri haziranda başlıyor

Korona tedbirleri sonrası yasaklanan uçuşlar, haziranda kademeli olarak başlayacak.

Koronavirüs sonrası tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de havayolları firmaları büyük zarar etti.

Dış hat uçuşlarının iptal olmasıyla birlikte, şehirler arası seyahat yasağı sonrası bütün iç hat uçuşları da iptal olmuştu.

THY, daha önce yaptığı açıklama ile iç hat uçuşlarının 20 Mayıs'a kadar durdurulduğunu açıklamıştı.

HAZİRANDA UÇUŞLAR BAŞLIYOR

THY'nin hazırladığı plana göre, iç hat uçuşları 20 Haziran'da başlatılacak. İlk etapta uçuşlar tam kapasite ile olmayacak. Sadece yüzde 60'lık kapasite ile uçulacak. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planda, Haziran ayı itibariyle bütün iç hat uçuşları başlamış olacak. Dış hat uçuşları ise kademeli olarak başlatılacak.

UÇAK SORUSU

Dün Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru uzun süredir uçuş yapamayanları özletecek nitlikteydi.

Soruda "Uçaklarda kalkış ve iniş öncesi yapılan klişe anonsta "dik", "kapalı" ve "açık" konuma getirilmesi istenenler" nelerdir diye soruldu.



