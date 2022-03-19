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    Uçaklar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi

    İstanbul Anadolu Yakası’nda akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar, başka havalimanlarına yönlendirildi.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 21:20
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    Uçaklar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi

    İstanbul'da kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

    Yoğun yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi ve pist temizleme çalışmaları nedeniyle inişi için bekleyen uçaklar havada bir süre tur attı.

    10 UÇAK ANKARA VE İZMİR'E YÖNLENDİRİLDİ

    Yakıt kritiğine giren en az 10 uçağın İzmir ve Ankara’ya yönlendirildi öğrenildi.

    Pegasus Havayolları’nın  Hannover ve  Viyana  uçakları Ankara Esenboğa Havalimanı’na, Buta Airlines Bakü, Anadolujet’in  Zürih ve  Pegasus Havayolları’nın  Köln ve Cenevre  seferleri İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yönlendirildiği öğrenildi.

     

     

     


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