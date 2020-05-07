Ücretsiz izin desteğine 700 binden fazla başvuru yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan sosyal yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı çerçevesinde şu ana kadar 620 bin haneye ödeme yapıldığını, ödemelerin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nde ise 3 milyon kişinin başvurusunun değerlendirildiğini bildirdi.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ ÖDEMELERİ YARIN BAŞLIYOR

Selçuk, "Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." diye konuştu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şu şekilde:

"Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2.1 milyon, 2. fazda 2.3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-devlet üzerinden başvuru başlattık.

6 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI

Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyonun üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik. Faz 1 ve Faz 2'ye başvuranları; kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. 6 milyon başvurunun yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı bu şekilde.

620 BİN HANEYE YARDIM

Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. SGK açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriliyor. Ödemelere başladık. 620 bin haneye Faz 3'te yardım yaptık. Ödemeler yapılırken başvurular da devam ediyor. 5 Mayıs'ta 2.5 milyon kişiye ödeme yaptık.

HUZUREVLERİNDE ALINAN TEDBİRLER

Salgından en çok etkilenecek vatandaşlarımız huzurevlerimizdeydi. 100 yaşını aşkın yaşayan büyüklerimiz var. Yaşlılarımızın her daim yanında olduk. Hiç vaka çıkmadan önce 7 Ocak'tan itibaren tedbirlerimizi almıştık. Şubat itibarıyla kısıtlamalar getirdik girişlerde. Yaşlı kabullerinde limitler getirdik. Günde 4 kez sağlık taraması yapıyoruz."