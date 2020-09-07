Uğruna kontak kapatılan kumru yavruları yumurtadan çıktı

Mersin'de yaşayan çiftçi, kamyonetinin ön camında bulunan kumru yuvasındaki 2 yavrunun çıkışıyla tarifsiz bir sevinç ve mutluluk yaşadığını söyledi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan çiftçi İsmet Ateş, yaklaşık 2 hafta önce sebze taşımak için kamyonetine bindiği sırada ön camın sileceklerinde bir kumrunun kuluçkaya yattığını gördü.

YAVRULAR İÇİN KONTAK KAPATTI

Birkaç gün içinde de yuvada 2 yumurta olduğunu gören Ateş, yavrular yumurtadan çıkıp uçuncaya kadar kamyonetinin kontağını kapatıp, yerinden kıpırdatmama kararı aldı.

Sabırla bekleyen çiftçinin kamyonetinin sileceğindeki yumurtalardan nihayet yavrular çıktı. Çiftçi Ateş artık yavruların sağ salim yuvadan uçmalarını bekleyecek.

"ARACI 15 GÜNDÜR YERİNDEN KIPIRDATMADIM"

Çiftçi Ateş, "15 gündür aracımı hiç yerinden kıpırdatmadım. Yavruların çıkmasını bekledik. Çok şükür bugün yavrulara kavuştuk. Mükafatını gördük. Kısmet olursa 1 hafta 10 güne kadar yuvadan uçacaklar. Bunun heyecanını yaşıyoruz. Bunda gizli kahramanımız 'Max'. Köpeğimiz Max'in emeği çok" dedi.

Uğruna kontak kapatılan kumru yuvasındaki yavrular yumurtadan çıktı

"BUNDA DA VAR BİR HAYIR DEDİK"

Yavruların çıkışıyla mutluluk ve büyük bir sevinç yaşadığını belirten Ateş, "Komşulardan emanet araç alarak ihtiyaçlarımızı bir nebze olsun gidermeye çalıştık. Bazen olmadı, olmadığı zamanlarda da kısmet diyoruz, hayırlısı diyoruz. Bunda da vardır bir hayır dedik. Çok şükür yavrulara kavuştuk" şeklinde konuştu.