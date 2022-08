Ukrayna limanlarından 3 gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle limanlarda kalan tahıl gemileri krizi, İstanbul'da yapılan anlaşma ile birlikte çözüme kavuşmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3 geminin daha Türkiye, İngiltere ve İrlanda'ya gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.

"Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan 33 bin ton mısır taşıyan gemi hareket etti"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemi Odessa Limanı’ndan hareket etti. Gemi İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.





"İkinci gemi de Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere yola çıktı"



13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan hareket etti. Malta bayraklı ROJEN isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip ediliyor.





"POLARNET isimli Türk bayraklı gemi de Karasu’ya gelmek üzere hareket etti"



Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’nda bekleyen POLARNET isimli Türk bayraklı gemi de Karasu’ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu’ya varmadan önce İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak."