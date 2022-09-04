Türkiye Cumhuriyeti’nin savaş bölgesinden kurtardığı gençler, üniversite kazanmanın mutluluğunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden genç kız, "Vatanımda okuyacağım, mesleğim olacak" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan savaş devam ediyor.

193'üncü gününe ulaşan savaşta her iki ülkede de büyük kayıplar verildi.

Savaştan 15 gün sonra Ukrayna'daki Ahıska Türklerinin tahliyesi Herson kentinden Elazığ'a doğru başlamıştı.

Tüm ihtiyaçları karşılandı

Binlerce Ahıska Türkü, bölgedeki Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirildi.

Valilik tarafından vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken yarım kalan eğitim hayatlarına devam etmek isteyen gençlere de tüm olanaklar sağlandı.

Ukrayna’daki savaştan kurtarılan Ahıska Türkleri, Elazığ'da üniversite kazandı VİDEO



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler

Bu kapsamda üniversite sınavına girerek başarılı sonuç elde eden Hatice Şukurova okul öncesi öğretmenliğini, Kerim Abduloğlu ise ilahiyat fakültesini kazandı.

Fırat Üniversitesi’nde eğitim görecek olan gençler, kendilerini savaş bölgesinden çıkararak bu imkanı veren Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

İHA'nın aktarımına göre; öz vatanlarında yeni bir hayata başlayacaklarını dile getiren gençler, çok mutlu olduklarını ifade etti.

"Vatanımda okuyacağım"

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerini Ukrayna’daki savaştan çıkardığını belirten Hatice Şukurova “Elazığ’a getirdi ve konteyner kente yerleştirdi. Burada kalıyoruz ve üniversiteyi sınavına girdim. Tercih yaptım ve okul öncesi öğretmenliği kazandım. Tam da hayalim olan bölümü kazandım. Çok istiyordum. 4 yıllık bir bölüm ve yakında kayıt olacağım. Okumak için üniversiteye başlayacağım. Teşekkür etmek istiyorum. Çünkü üniversite okumayı çok istiyordum. Mutluyum, zaten burası bizim vatanımız. Vatanımda okuyacağım. Mesleğim olacak. Hayatıma da burada devam etmeyi düşünüyorum” dedi.

"Bizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi oradan çıkardı"

Ukrayna’nın Herson bölgesinden geldiğini aktaran Kerim Abduloğlu ise “Savaş çıktı ve bizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi oradan çıkardı. O durumda kalmaktan bizi kurtardı. Buraya geldik ve konteyner ketten oturuyoruz. Üniversite sınavına girdim ve İlahiyat Fakültesi’ni kazandım. Allah’ın izni ile bitirip hoca olacağım. Çok mutluyum. Eğer orada kalsaydım mutsuz yüzümü görürdünüz. Buraya geldim Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Allah razı olsun. O savaş bölgesinde kalsaydık okula devam edemezdik. Buraya geldik ve okulumuza devam edeceğiz. Burada yeni bir hayat kuracağız” diye konuştu.