Ukraynalı Alina müslüman oldu adını değiştirdi: Amine

Ukrayna'da tanıştığı Türk ile evlendikten sonra bir arkadaşından etkilenerek müslümanlığı seçen Alina Kolos, adını "Amine" olarak değiştirdi.

Ukrayna'da tanıştığı Mahsum Kocak ile geldiği Türkiye'de evlenen Ukrayna vatandaşı Alina Kolos, Müslüman olmaya karar vererek Mardin Müftülüğüne başvurdu.

Müslüman oldu

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, İslam’la ilgili Kolos’a bilgiler verdi. Kolos için daha sonra ihtida töreni düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende Kolos, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Amine ismini alan Kolos, daha sonra Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyerek edilen duaya eşlik etti.





İslama ısındığını söyledi

İHA'nın haberine göre Kolos, Müslüman bir arkadaşından etkilendiği için İslamiyet’i seçtiğini ve İslam’a ısındığını belirtti.

Alina Kolos, en büyük arzusunun sevdiği eşiyle mutlu, huzurlu bir hayat sürdürmeleri ve doğacak çocuklarının da Müslüman olarak büyümeleri olduğunu söyledi.

Tören, İl Müftüsü Çelik'in Alina Kolos’a ihtida belgesi, Kur’ân-ı Kerim, aile ilmihali ve Kur’an’dan Öğütler kitaplarını takdimiyle son buldu.



