Ukraynalı doktor Hakkari'de 2 gün süren düğünle evlendi Fen bilimleri öğretmeni Hakkarili Ömer Tatlı ile enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Ukraynalı Dr. Nadiia Kryvenets, Hakkari'de yaptıkları ve 2 gün süren düğünle hayatlarını birleştirdi.

AA & Ensonhaber

Antalya'da görev yaparken tanışan 39 yaşındaki Ömer Tatlı ve 37 yaşındaki Nadiia Kryvenets, bir yıllık arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar verdi.

Tatlı ve Kryvenets, yörenin geleneklerine göre düzenlenen düğünle dünya evine girdi.

HAKKARİ'DE DÜĞÜN

Hakkari'de 2 gün süren düğüne katılan davetliler, halaylar çekerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Tatlı, çok mutlu oldukları belirterek, "Antalya'da bir yıl önce başladı bu serüven. Ben öğretmenim, eşim de özel bir hastanede doktor. Bu kararı alarak hayatlarımızı birleştirdik. Düğünümüzde tüm dost ve akrabalarımızı görmekten çok mutluyuz. Eşim de burada olmaktan çok memnun." dedi.

"BENİ KENDİ AİLEM GİBİ KARŞILADILAR"

Kryvenets de aldıkları karardan çok memnun olduklarını dile getirerek, şunları söyledi: