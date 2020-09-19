Ukraynalı turistler Ağrı Dağı’nda

Ağrı Dağı'na 20 kişilik bir grupla gelen Ukraynalı kadın dağcılar, bikini ve mayoları ile poz verdi.

Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Ağrı Dağı'na gelen Ukraynalı ekip, 15 Eylül sabahı tırmanış düzenledi.

Ukraynalı turistler, deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan, efsaneleri ve türküleri ile ünlü, kar ve sis eksik olmayan Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 ana kamp ve 4 bin 200 üst kampta dağcı kıyafetlerini çıkarıp, bikini ve mayolu poz verdi.

HERKES DİKKAT KESİLDİ

Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden tırmanış için gelen dağcıların ilginç bakışları arasında Ukraynalı turistler fotoğraf çektirdi.

EKSİ 3 DERECEDE BİKİNİLİ POZLAR

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceyi bulduğu Ağrı Dağı eteklerinde kayaların üzerine oturup çevredeki yabancılara aldırış etmeden fotoğraf çektiren Ukraynalı kadın dağcılar, bu anları sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

SONRA SARAYA GEÇTİLER

Ukraynalı dağcı kadınlar, daha sonra Doğubayazıt ilçe merkezindeki İshak Paşa Sarayı'nda ise günlük kıyafetleri ile fotoğraf çektirdi.