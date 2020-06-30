Ukraynalıların güvenli tatil için tercihi Türkiye

Büyükelçi Sybiha, Ukraynalı vatandaşların Muğla'yı çok sevdiğini söyledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Muğla'da ziyaretlerde bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ile makamında bir araya gelen Büyükelçi Sybiha, Ukraynalı turistlerin Türkiye'de tatil yapmayı sevdiğini söyledi.

Ukraynalı turistlerin Türkiye'ye daha çok gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Sybiha, "Muğla'da yaşayan Ukrayna vatandaşları, kendilerini evlerinde gibi hissediyor. Biz bundan dolayı çok memnunuz. Türkiye'de çok sayıda Ukrayna vatandaşı ve iş insanı var.

"MUĞLA VE İLÇELERİNİ ÇOK SEVİYORLAR"

Ukraynalı vatandaşlarımız, Muğla ve turistik ilçelerini çok seviyor. Güvenli bir tatil yapmak için Türkiye'yi tercih ediyorlar." diye konuştu.

"MUĞLA'DA KORONA VAKA SAYISI OLDUKÇA DÜŞÜK"

Vali Tavlı ise kentin turizm, tarım ve madencilik alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Muğla'nın yeryüzü güzelliklerinin yanında yer altı zenginlikleri olduğunu anlatan Tavlı, "İki uluslararası havalimanına sahibiz. Sağlık altyapımız oldukça güçlü. İlimizde koronavirüs vaka sayısı oldukça düşük. Vatandaşlar koronavirüs kapsamında alınan tedbirlere riayet ediyor. Bu nedenle yerli ve yabancı misafirlerimiz Muğla'yı tercih ediyor." ifadesini kullandı.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Konaklama tesislerinde salgın tedbirleri kapsamında tüm hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Tavlı, buraların birçoğunun da Sağlıklı Turizm Belgesi aldığını dile getirdi. Büyükelçi Sybiha, Vali Tavlı'ya Ukrayna'nın özel akasya balını hediye etti.