Ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

Türkiye'de 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası artan koronavirüs vakaları, yeni tedbirleri beraberinde getirdi.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun Tavsiye Kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi.

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin, hastalığın yayılım hızının artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında 81 ilde tüm meskenler için maske zorunluluğu getirildi.

İSTİSNASIZ MASKE ZORUNLULUĞU

Genelge maske takmanı artık 81 il için geçerli olduğu belirtilerek "Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi." ifadelerine yer verildi.

Ülke genelinde maske takmak zorunlu hale geldi VİDEO