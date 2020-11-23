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    Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
    • AA
    • 23.11.2020 - 05:19
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 05:53
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    Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı.

    Üretim, imalat ve tedarik zincirleri, bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

    KISITLAMA SONA ERDİ

    Bu doğrultuda dün saat 20.00'de başlayan kısıtlama, bugün 05.00'de sona erdi.

    Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

    Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

    İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

    Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi #1

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