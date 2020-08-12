Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da görülen ayılar, zaman zaman çöp konteynerlerinde yiyecek aramaya devam ediyor.

Uludağ'da bulunan Sarıalan’a gelen ve aç olan ayı, çöpteki yemek kalıntılarıyla karnını doyurmaya çalıştı.

Ayıyı fark eden Bursalı vatandaşlar ise araçlarıyla yanlarına kadar yaklaşarak, görüntü almaya başladı.

"BİZİM AYILAR HER ZAMANKİ GİBİ"

Araçta bulunanlar, "Yanaşma arabaya saldırır", "Sarıalan’da her zamanki gibi bizim ayılar", "Her zamanki kardeş" diyerek heyecanını gizlemezken, o anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Çöp kutularını karıştıran ayı, bir süre sonra gözden kaybolarak tekrar ormana döndü.

Uludağ’da aç kalan ayı çöpleri karıştırırken görüntülendi