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    Uludağ’da aç kalan ayı yerleşim yerine indi

    Çöpte yiyecek arayan ayının görüntüleri, bölgede yaşayanların cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 10:13
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    Uludağ’da aç kalan ayı yerleşim yerine indi

    Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da otellerin kapanmasının ardından aç kalan ayı, yerleşim yeri olarak bilinen Sarıalan bölgesine indi.

    Çöpte yiyecek arayan ayı, poşet içindeki çöpleri yerken vatandaşlar tarafından görüntülendi.

    DAHA ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞLERDİ

    Sarıalan'da daha evvel de anne ayı ve 3 yavrusu, çöpleri karıştırıp karınlarını doyururken görüntülenmişti.

    Uludağ’da aç kalan ayı yerleşim yerine indi VİDEO

    Uludağ’da aç kalan ayı yerleşim yerine indi #1

    Uludağ’da aç kalan ayı yerleşim yerine indi #2

    Uludağ’da aç kalan ayı yerleşim yerine indi #3

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