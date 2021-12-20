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Uludağ’da düşe kalka kayak yaptılar

Uludağ’da düşe kalka kayak yaptılar

Günübirlikçilerin olmadığı pistlerde, kimi düşüp kendine güldü, kimi ise yerden bile kalkamadı. Bazıları da pistlerin tozunu attırmayı ihmal etmedi.