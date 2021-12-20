Uludağ’da düşe kalka kayak yaptılar
Günübirlikçilerin olmadığı pistlerde, kimi düşüp kendine güldü, kimi ise yerden bile kalkamadı. Bazıları da pistlerin tozunu attırmayı ihmal etmedi.
- İHA
- 20.12.2021 - 09:50
- Güncelleme : 20.12.2021 - 09:52
Hafta sonunu Uludağ'da geçiren tatilciler, kayak öğrenmeye kalktı, ortaya renkli görüntüler çıktı.
Farklı vilayetlerden gelenlerin doldurduğu pistler, ilk kez kayak yapmak isteyenlerle dolup, taştı.
DEFALARCA DÜŞTÜLER
Kimi yakını ile kayak öğrenmeye çalışırken kendini yerde buldu, kimi ise ayakta duramadığı için yerden kalkamadı.
Çocuğundan gencine birçok kişi kayak öğrenirken, karın üstünde defalarca düştü.
Uludağ'da düşe kalka kayak keyfi VİDEO
“DÜŞTÜK, ÇOK EĞLENCELİ”
İlk kez kaydıklarını ifade eden vatandaşlar, “Kaymayı öğrenmeye çalışıyoruz. Acemilikten defalarca düştük. Yerden kalkamadık. Kayak yapmak çok eğlenceli.” dedi.