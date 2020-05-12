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    Uludağ'da kapana yakalanan ayı kurtarıldı

    Domuz kapanına yakalanan sevimli yavru ayı, saatler süren kurtarma operasyonu sonucu tedavi edilerek yeniden ormana salındı.
    • İHA
    • 12.05.2020 - 11:32
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    Uludağ'da kapana yakalanan ayı kurtarıldı

    Bursa'nın Uludağ eteklerinde bulunan Gökçeören köyünde, itfaiye ve doğa koruma ekipleri, meyve bahçeleri civarına konulan domuz kapanına yakalanan yavru ayı için seferber oldu.

    İĞNE YARDIMIYLA UYUTTULAR

    Ekipler, iftar öncesi 2 kilometrelik patika yolu yürüyerek bölgeye ulaşırken yaralı ayı, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Azizcan Sezer tarafından iğne ile uyutuldu.

    Anestezi sayesinde uyuyan ayı tel kapandan itfaiyenin yardımıyla kurtarılırken, başka sağlık sorunlarının da olup olmadığı kontrol edildi.

    Uludağ'da kapana yakalanan ayı kurtarıldı ViDEO

    TEDAVİSİ TAMAMLANDI

    Kapan yarasının haricinde herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı tespit edilen  3-4 yaşlarındaki yavru ayı, tedavisinin ardından uyandırılıp doğal ortamına salındı.

    Görevliler ise iftarlarını, ormanda su içerek açmak zorunda kaldı.

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