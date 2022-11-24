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    Uludağ'da kar sevinci

    Uludağ’da yağan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bırakırken, kar yağışını duyan vatandaşlar, Uludağ’a çıkarak karın keyfini çıkardı.
    • 24.11.2022 - 08:11
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    Uludağ'da kar sevinci

    Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da akşam yağan yağmur gece itibari ile yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışını duyan vatandaşlar Uludağ’a akın etti. Oteller bölgesini de beyaza bürüyen kar kalınlığı bazı yerlerde ise 5 santimetreye kadar ulaştı.

    Karın keyfini çıkardılar

    İHA'nın aktardığına göre; Uludağ’da yılın ilk kartopu savaşını başlatan vatandaşlar, fotoğraflar çekerek yağan karın keyfini çıkardı.

    Kar keyfini çıkarmaya gelen vatandaşlar, “Uludağ’da kar yağışı olduğunu duyduk. Hemen oteller bölgesine çıktık. Çok güzel bir görüntü var. Sezonu Kasım ayında açtık” diye konuştular.

    Uludağ da kar sevinci #1

    Uludağ da kar sevinci #2

    Uludağ da kar sevinci #3

    Uludağ da kar sevinci #4

    Uludağ da kar sevinci #5

    Uludağ da kar sevinci #6


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