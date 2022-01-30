Günübirlik tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Uludağ’daki pistlerde, kimi düşüp kendine güldü, kimi ise yerden bile kalkamadı. O anlar kameralara yansıdı.

Kış aylarının önde gelen turizm merkezlerinden biri de Uludağ…

Her yıl milyonu bulan tatilcinin akınına uğrayan kayak merkezinde, konaklayan ya da günübirlik gelenler bu hafta sonu yine pistlere akın etti.

AYAKTA DURAMAYAN OLDU

İlk kez kayak yapmak isteyenler renkli görüntülere sahne oldu.

Kimi yakını ile kayak öğrenmeye çalışırken kendini yerde buldu, kimi ise ayakta duramadığı için yerden kalkamadı.

Uludağ’da kaymaya çalışanlar VİDEO

NİSPET YAPARCASINA KAYAN DA VARDI

Çocuğundan gencine birçok kişinin yer aldığı pistlerde, bazılarının ise diğerlerine nispet yaparcasına ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı.