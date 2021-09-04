Uludağ'da mahsur kalan gençler 5 saat sonra kurtarıldı
Yıldırım ilçesinde, Uludağ'a kampa giden 4 arkadaş havanın kararmasıyla birlikte mahsur kaldı. AFAD ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından 5 saat sonra kurtarılan gençler, ailelerine teslim edildi.
- AA
- 04.09.2021 - 03:58
Bursa'da Uludağ'a kampa giden 4 kişi kayboldu.
Yıldırım ilçesinde Balaban Mahallesi mevkisinden Uludağ'a çıkan İslam Can İ. (19), Emre Edebalı D. (18), Yusuf Ü. (18) ve Hüseyin İ. (14) havanın kararmasıyla dağda mahsur kaldı.
5 SAAT SONRA KURTARILDILAR
Polis ekiplerine haber veren 4 arkadaş için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 5 saatlik çalışmanın sonrasında 4 arkadaşa Softaboğan Şelalesi mevkisinde ulaştı.
Mahsur kalan 4 arkadaş, ekipler tarafından güvenli bir şekilde dağdan kurtarılırken, polis ekiplerince ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edildi.