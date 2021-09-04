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    Uludağ'da mahsur kalan gençler 5 saat sonra kurtarıldı

    Yıldırım ilçesinde, Uludağ'a kampa giden 4 arkadaş havanın kararmasıyla birlikte mahsur kaldı. AFAD ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından 5 saat sonra kurtarılan gençler, ailelerine teslim edildi.
    • AA
    • 04.09.2021 - 03:58
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    Uludağ'da mahsur kalan gençler 5 saat sonra kurtarıldı

    Bursa'da Uludağ'a kampa giden 4 kişi kayboldu.

    Yıldırım ilçesinde Balaban Mahallesi mevkisinden Uludağ'a çıkan İslam Can İ. (19), Emre Edebalı D. (18), Yusuf Ü. (18) ve Hüseyin İ. (14) havanın kararmasıyla dağda mahsur kaldı.

    Uludağ da mahsur kalan gençler 5 saat sonra kurtarıldı #1

    5 SAAT SONRA KURTARILDILAR

    Polis ekiplerine haber veren 4 arkadaş için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, 5 saatlik çalışmanın sonrasında 4 arkadaşa Softaboğan Şelalesi mevkisinde ulaştı.

    Mahsur kalan 4 arkadaş, ekipler tarafından güvenli bir şekilde dağdan kurtarılırken, polis ekiplerince ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edildi.

    Uludağ da mahsur kalan gençler 5 saat sonra kurtarıldı #2

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