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    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı

    Bursa'da Uludağ'a gezmeye çıkan 3 genç yere düşen Türk bayrağını tekrar göndere çekmek için tepeye tırmanınca havanın da kararmasıyla birlikte mahsur kaldıktan 2 saat sonra AFAD tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 03:11
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    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı

    Saat 20.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi’nde, Uludağ’a gezmeye çıkan Muhammet Fatih Aydın (21), Yunus Emre Aydın (21) ve Mustafa Uçkun (15) Uludağ’ın üst tepesinde Türk bayrağının yere düştüğünü gördü.

    BAYRAĞI ÇEKTİLER, YOLLARINI KAYBETTİLER

    Yanlarında getirdikleri köpekleri ile birlikte 3 genç Türk bayrağının düştüğü noktaya tırmandı. Havanın aniden kararması ve hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 genç, tırmandıkları yolu tekrar bulamadı.

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı - VİDEO

    2 SAAT SONRA KURTARILDILAR

    Mahsur kalan gençler, durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi. Gençlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, ANDA ve polis ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri, 2 saat süren kurtarma operasyonuyla gençleri ve yanlarında götürdükleri köpeklerini kurtardı.

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı #1

    "BİZE YAKIŞMAZ DEDİK, ÇIKTIK BAYRAĞIMIZI BAĞLADIK"

    Mahsur kalan 3 genç yaptığı açıklamada, "Biz gezmeye çıktık. Tepede Türk bayrağımızın yere düştüğünü gördük. Bize yakışmaz, dedik ve çıktık bayrağımızı bağladık, mis gibi dalgalanıyor. Karanlık çökünce yolu bulamadık, AFAD’ı aradık. Sağ olsun onlar da geldiler, kurtardılar bizi. Ayağımızda spor ayakkabı vardı, karanlık çökünce de inemedik" dedi.

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı #2

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı #3

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı #4

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı #5

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı #6

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı #7

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı #8

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı #9

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı #10

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı #11

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı #12

    Uludağ’da yere düşen Türk bayrağını göndere çeken 3 genç mahsur kaldı #13


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