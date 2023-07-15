Uluslararası anlaşmanın onaylanması kanunu Resmi Gazete'de
AA

Uluslararası anlaşmanın onaylanmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ehliyetlerin karşılıklı tanınması

Yayımlanan kanuna göre, Haziran 2022'de Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.