Umman Müftüsü, Ayasofya için Türk halkını tebrik etti

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Ayasofya'nın yeniden Allah'ın isminin anıldığı bir mescide çevrilmesinden duyduğu sevinci aktardı.

Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili tarafından tebrik edildi.

Halili, Twitter hesabından Ayasofya'nın açılışının İslam ümmetinin ortak sevinci olduğuna dikkat çeken bir açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANINA VE TÜRK HALKINA TEBRİK

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, yaptığı açıklamada "Ayasofya'yı yeniden Allah'ın isminin anıldığı bir mescide dönüştürme kararı alınmasından ötürü başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkı olmak üzere tüm İslam ümmetini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI BİR ADIM ATILMIŞTIR"

"Bu kahraman Müslüman halk ve onun cesur komutanı, İslam'a komplo kuranların ve kin besleyenlerin naralarından etkilenmeyip bu tarihi mekanı, muzaffer Sultan Fatih Sultan Mehmet'in döneminde olduğu gibi İslam çağrısının yayıldığı bir mekana dönüştürme konusunda ilerleyerek başarılı bir adım atmıştır." cümlelerini kullanan Halili, Osmanlı sultanlarından sonra gelenlerin kutsal mekanların kudsiyetini ihlal ettiğini dile getirdi.

"MÜSLÜMANLARIN DUALARI SİZİNLEDİR"

Türk halkından, hiçbir şeye aldırmadan ilerleme çağrısı yapan Halili, "Bu doğru yolda ilerleyin. Müslümanların duaları sizinledir." ifadesine yer verdi.