Ümraniye-Şile otobanında sürücülerin zor anları
Ümraniye-Şile otobanında sürücüler zor anlar yaşadı. Olumsuz hava şartları sebebiyle görüş mesafesi düştü.
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 02:03
- Güncelleme : 24.01.2022 - 02:19
Ümraniye-Şile otobanında karın şiddetiyle beraber görüş mesafesi düştü, yollar kayganlaştı, sürücüler zor anlar yaşadı.
İstanbul'da etkisini gösteren kar, kaza vakalarının artmasına sebep oluyor.
OTOBANDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Ümraniye-Şile otobanında sürücülerin zor anlarını bir vatandaş kayda aldı. Kaydı yapan vatandaş, "Herkes kalmış yolda, kamyonlar zor çıkıyor, çıkamıyorlar hatta. Hiç tuzlamamışlar buraları." dedi.
Ümraniye-Şile otobanında sürücülerin zor anları - Video