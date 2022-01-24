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    Ümraniye-Şile otobanında sürücülerin zor anları

    Ümraniye-Şile otobanında sürücüler zor anlar yaşadı. Olumsuz hava şartları sebebiyle görüş mesafesi düştü.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2022 - 02:03
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 02:19
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    Ümraniye-Şile otobanında sürücülerin zor anları

    Ümraniye-Şile otobanında karın şiddetiyle beraber görüş mesafesi düştü, yollar kayganlaştı, sürücüler zor anlar yaşadı.

    İstanbul'da etkisini gösteren kar, kaza vakalarının artmasına sebep oluyor.

    OTOBANDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

    Ümraniye-Şile otobanında sürücülerin zor anlarını bir vatandaş kayda aldı. Kaydı yapan vatandaş, "Herkes kalmış yolda, kamyonlar zor çıkıyor, çıkamıyorlar hatta. Hiç tuzlamamışlar buraları." dedi.

    Ümraniye-Şile otobanında sürücülerin zor anları - Video

    Ümraniye-Şile otobanında sürücülerin zor anları #1

    Ümraniye-Şile otobanında sürücülerin zor anları #2

    Ümraniye-Şile otobanında sürücülerin zor anları #3


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