Ümraniye-Şile otobanında sürücüler zor anlar yaşadı. Olumsuz hava şartları sebebiyle görüş mesafesi düştü.

Ümraniye-Şile otobanında karın şiddetiyle beraber görüş mesafesi düştü, yollar kayganlaştı, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da etkisini gösteren kar, kaza vakalarının artmasına sebep oluyor.

OTOBANDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Ümraniye-Şile otobanında sürücülerin zor anlarını bir vatandaş kayda aldı. Kaydı yapan vatandaş, "Herkes kalmış yolda, kamyonlar zor çıkıyor, çıkamıyorlar hatta. Hiç tuzlamamışlar buraları." dedi.

Ümraniye-Şile otobanında sürücülerin zor anları - Video