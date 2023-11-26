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Ümraniye'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 hafif yaralı

Ümraniye'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 hafif yaralı Ümraniye'de ışık ihlali yapan ticari araç ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza da iki kişi hafif şekilde yaralandı.