Şerifali Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, park halindeki bir araca çarpınca yakalandı.

İstanbul Ümraniye Şerifali Mahallesi'nde polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada, polisin kapama noktasını fark edemeyen alkollü sürücü panikledi.

Uygulamasından kaçan ve kaçarken de iddiaya göre araçları durdurmakla görevli olan polis memurunun üzerine aracı süren alkollü sürücü ve polis ekipleri arasında film sahnelerini aratmayan uzun soluklu bir kovalamaca yaşandı.

İçerisinde üç kişinin bulunduğu lüks araç Ümraniye, Şerifali Mahallesi, Adil Sokak'a girdiği an bir asayiş olayı için çalışma yapan polis ekipleriyle karşı karşıya kaldı.

O anlarda panikleyen sürücü park halinde ki bir otomobile arkadan çarptı. Bir başka olay için o an orada olan tüm polis ekipleri ve şüpheli aracı kovalayan polis ekibi, lüks araç içindekileri kıskıvrak yakaladı.





SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Uzun süren kovalamacanın ardından Ümraniye de kıskıvrak yakalanan 3 kişi otomobilden ekipler tarafından indirilerek üstleri arandı.

Otomobil içinde de geniş çaplı arama yapan ekipler araç içinde ve polisten kaçan kişilerin üzerinde herhangi bir suç teşkil eden unsura rastlamadı.

Şahısların alkollü olduğunu tespit eden trafik polisleri sürücüye alkol testi yaptı. 114 promil alkollü çıkan 1991 doğumlu M.G. isimli sürücünün daha önce de alkollü olarak araç kullandığı ve bundan dolayı ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Çakmak Polis Merkezine götürülen sürücünün adli işlemleri devam edilirken lüks otomobil polis gözetiminde otoparka çekildi.

Ümraniye'de alkollü sürücü polisten kaçarken kaza yaptı VİDEO







