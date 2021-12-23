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    Ümraniye'de bir hırsız, iş yerinden 17 bin liralık sigara paketi çaldı

    İstanbul Ümraniye'de iş yerinden 17 bin lira değerinde sigara paketi çalan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 17:24
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    Ümraniye'de bir hırsız, iş yerinden 17 bin liralık sigara paketi çaldı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir işyerinden 3 Aralık tarihinde 17 bin lira değerinde sigara paketi çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen mobil park ekipleri, şüphelinin A.K olduğunu tespit etti. Çalışmaların devamında şüpheli A.K yakalanarak gözaltına alındı.

    Hırsızlık suçlarından aranması olduğu ortaya çıkan şüpheli yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Ümraniye de bir hırsız, iş yerinden 17 bin liralık sigara paketi çaldı #1

    Ümraniye de bir hırsız, iş yerinden 17 bin liralık sigara paketi çaldı #2

    Ümraniye de bir hırsız, iş yerinden 17 bin liralık sigara paketi çaldı #3

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